23 мая, 15:00,
обновлено 23 мая, 15:35
Задержание журналиста WSJ в России

Суд продлил на три месяца арест Гершковичу

Пресс-служба Мосгорсуда/ ТАСС
Эван Гершкович
© Пресс-служба Мосгорсуда/ ТАСС

Корреспондента The Wall Street Journal обвиняют в шпионаже

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы во вторник продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемому в шпионаже корреспонденту газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе суда.

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"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 23 мая 2023 года срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ, продлен на три месяца и одни сутки, то есть до 30 августа 2023 года", - сказала собеседница агентства.

Заседание прошло в закрытом режиме в связи с наличием в деле журналиста секретных материалов. 

Теги:
СШАРоссияЗадержание журналиста WSJ в России
© Информационное агентство ТАСС
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