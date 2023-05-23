Суд продлил на три месяца арест Гершковичу

Корреспондента The Wall Street Journal обвиняют в шпионаже

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы во вторник продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемому в шпионаже корреспонденту газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 23 мая 2023 года срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ, продлен на три месяца и одни сутки, то есть до 30 августа 2023 года", - сказала собеседница агентства.

Заседание прошло в закрытом режиме в связи с наличием в деле журналиста секретных материалов.