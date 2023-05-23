Протаранившим ограждения недалеко от Белого дома оказался 19-летний житель штата Миссури

Саи Варшиту Кандуле предъявили обвинения по нескольким пунктам, в том числе в намерении убить президента, вице-президента США или членов их семей

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Девятнадцатилетний житель штата Миссури оказался водителем грузового автофургона, въехавшего в ограждения недалеко от Белого дома в Вашингтоне, ему предъявлены обвинения по нескольким пунктам, в том числе в намерении убить президента, вице-президента США или членов их семей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Парковой полиции США американской столицы.

Правоохранители отметили, что грузовик, по предварительным данным, "намеренно врезался в столбики ограждения за пределами парка Лафайет".

"Личность водителя транспортного средства установлена - это 19-летний Саи Варшит Кандула из Честерфилда, Миссури. Кандула был арестован, ему предъявили обвинения в нападении с применением опасного орудия, безрассудном вождении, угрозе убийством/похищения/причинения вреда президенту, вице-президенту или членов их семей, причинении ущерба федеральной собственности и незаконном проникновении [на охраняемую территорию]", - говорится в сообщении полиции, опубликованном на ее сайте.

Как отметила телекомпания CNN, расследованием, помимо полиции, занимаются Секретная служба США и Федеральное бюро расследований.

По данным Секретной службы США, в понедельник вечером водитель автофургона протаранил защитный барьер в районе площади Лафайет-сквер перед Белым домом. Никто из охраны или сотрудников Белого дома не пострадал. Как передавало агентство Reuters, в автомобиле, протаранившем ограждения близ Белого дома, был обнаружен флаг с нацистской свастикой.