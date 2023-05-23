Житель села Козинка в Белгородской области погиб в результате действий ВСУ

Губернатор Вячеслав Гладков выразил соболезнования всем родным и близким

БЕЛГОРОД, 23 мая. /ТАСС/. Житель села Козинка Белгородской области погиб в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом во вторник сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Все-таки, к большому сожалению, у нас есть потери. От рук ВСУ погиб мирный житель села Козинка. Самые искренние соболезнования всем родным и близким", - написал он.

По словам Гладкова, супруга погибшего находится с ранениями в больнице, врачи ей оказывают всю необходимую помощь. "Постараюсь ее в ближайшее время навестить", - добавил глава региона.