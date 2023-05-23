23 мая, 15:28,
обновлено 23 мая, 15:44

Житель села Козинка в Белгородской области погиб в результате действий ВСУ

Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив
© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

Губернатор Вячеслав Гладков выразил соболезнования всем родным и близким

БЕЛГОРОД, 23 мая. /ТАСС/. Житель села Козинка Белгородской области погиб в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Об этом во вторник сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Все-таки, к большому сожалению, у нас есть потери. От рук ВСУ погиб мирный житель села Козинка. Самые искренние соболезнования всем родным и близким", - написал он.

По словам Гладкова, супруга погибшего находится с ранениями в больнице, врачи ей оказывают всю необходимую помощь. "Постараюсь ее в ближайшее время навестить", - добавил глава региона. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
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