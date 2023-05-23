23 мая, 15:36

Суд в Москве приговорил к 14 годам заключения правозащитника Бахрома Хамроева

Его признали виновным в оправдании терроризма и организации террористической деятельности

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы правозащитника Бахрома Хамроева, признав его виновным в оправдании терроризма и организации террористической деятельности. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе суда.

"Суд приговорил Хамроева к 14 годам колонии строгого режима, из которых три года он должен отбывать в тюрьме", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

В ходе прений сторон обвинение просило приговорить Хамроева к 21 году лишения свободы.

Хамроеву вменялась ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма) и ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). Он был задержан российскими правоохранителями 24 февраля 2022 года. Хамроев называл себя правозащитником, который сотрудничает с "Мемориалом" (признан иноагентом) и комитетом "Гражданское содействие" (признан иноагентом).

По версии следственных органов, Хамроев является членом международной террористической группировки "Хизб ут-Тахир аль-Ислами" (запрещена в России), а также националистической узбекской партии "Бирлик", которая запрещена на территории этой страны. Хамроев заявляет, что непричастен к деятельности этих структур. 

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