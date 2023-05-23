Суд в США отложил вынесение решения по ходатайству защиты россиянина Клюшина

Его обвиняют в киберпреступлениях

БОСТОН /штат Массачусетс/, 23 мая. /ТАСС/. Суд в Бостоне не принял в ходе заседания во вторник решение по ходатайству защиты россиянина Владислава Клюшина, обвиняемого американскими властями в киберпреступлениях. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Представители Клюшина просят полностью оправдать их подзащитного, так как вменяемые россиянину правонарушения не совершались на территории Массачусетса, и, таким образом, судить Клюшина в этом штате неправомерно. Судья Пэтти Сэрис заслушала доводы сторон, в частности аргументы защиты о том, что сервер в Массачусетсе был лишь промежуточным пунктом в цепочке передачи информации, и этого явно недостаточно, чтобы прокуратура выбрала этот штат для предъявления обвинений. В свою очередь прокуратура настаивает на том, что сервер в Бостоне являлся частью преступного плана Клюшина. "В этом деле было задействовано много серверов. Можно было отослать человека на Аляску, Гавайи, в любой другой штат", - пояснил журналистам после заседания адвокат россиянина Максим Немцев.

"Интернет привносит новые вызовы для всех нас", - указала в ходе прений судья, добавив, что хотела бы дождаться решения Верховного суда по аналогичному делу, которое будет принято, как ожидается, к концу июня, и руководствоваться им в деле Клюшина.

"Никто, кроме них [стороны обвинения], не знает, почему был выбран штат Массачусетс, - отметил Немцев. - Они могли выбрать любой другой штат, например Иллинойс, где находились [конечные] серверы, это было бы конкретно и понятно, или Нью-Йорк, где находится биржа".

Владислав Клюшин был задержан 21 марта 2021 года в аэропорту Сьона (Швейцария) и 18 декабря того же года экстрадирован в США. Ему инкриминируют кражу инсайдерских финансовых данных американских компаний, в том числе IBM, Tesla, а также Комиссии по ценным бумагам и биржам США (следователи оценили нелегальные доходы, полученные от продажи данных, в $82,5 млн). По утверждению американских властей, Клюшин также имеет отношение к хакерским атакам на серверы Демократической партии США и "операциям российских спецслужб по вмешательству в выборный процесс" в 2016 году.

14 февраля 2023 года жюри присяжных признало его виновным по четырем пунктам обвинения. Россиянину вменяются преступный сговор с целью незаконного доступа к компьютерам, мошенничества с применением электронных средств или мошенничества с ценными бумагами, соучастие в мошенничестве с применением электронных средств, соучастие в незаконном доступе к компьютерам и соучастие в мошенничестве с ценными бумагами. Свою вину Клюшин не признал. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. По делу Клюшина проходят еще четверо россиян: Михаил Козак, Игорь Сладков, Николай Ульянчев и Иван Ермаков. Они объявлены властями США в розыск.