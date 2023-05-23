В Приамурье на автодороге "Лена" закрыли движение для большегрузов из-за повреждения моста

Для легковых автомобилей движение организовали реверсивным способом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 мая. /ТАСС/. Движение для большегрузов закрыли на участке федеральной автодороги "Лена" после повреждения моста через реку Рогачи в Тындинском районе, сообщается во вторник на сайте Росавтодора.

"На 138-м км автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск (Амурская область) закрыто движение для большегрузных автомобилей. Причина: разрушение опоры моста через реку Рогачи", - говорится в сообщении.

По информации Минтранса Амурской области, движение на участке автодороги в Тындинском районе закрыто для всех видов транспорта с максимальной массой свыше 12 тонн. Для легковых автомобилей движение по мосту организовано реверсивным способом.

В настоящий момент специалисты приступили к возведению временного объезда мостового сооружения.