В Кызылском районе Тувы в ДТП погибли шесть человек

Еще двое находятся в тяжелом состоянии

ТАСС, 23 мая. В Кызылском районе Тувы произошло ДТП. Об этом во вторник сообщила прокуратура республики.

"По предварительным данным, в результате ДТП на месте происшествия погибли пять человек и двое находятся в тяжелом состоянии", - говорится в распространенном сообщении.

Позже стало известно о еще одном погибшем. "Число жертв в ДТП в Кызылском районе Тувы увеличилось до шести человек. По-прежнему, двое человек остаются в тяжелом состоянии", - пояснили в ведомстве.

По данным ведомства, авария произошла во вторник на 80-м км автодороги Р-257 недалеко от арбана Оттук-Даш Кызылского района Республики Тыва.

По данным Госавтоинспекции МВД по Республике Тыва, дорожно-транспортное происшествие произошло с участием трех транспортных средств. На месте работает следственно-оперативная группа.

"Прокуратурой республики организована проверка по факту ДТП", - добавили в ведомстве. На место выехала Кызылский межрайонный прокурор.

В новость внесены изменения (20:06 мск) - уточняется число погибших