Что известно об отмене режима КТО в Белгородской области

Власти Белгородской области во вторник отменили режим контртеррористической операции (КТО), который был введен в регионе из-за нападения украинских диверсантов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По последним данным, в результате атаки погиб один мирный житель - мужчина из села Козинка. Еще 13 жителей области получили ранения.

ТАСС собрал основную информацию о произошедшем на данный момент.

Разгром диверсантов

В Минобороны РФ днем во вторник сообщили о разгроме украинских диверсантов, проникших в понедельник на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Остатки группы были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжали вести огонь до полной ликвидации, заявили в ведомстве.

По данным министерства, Киев потерял свыше 70 человек убитыми и 9 единиц техники, включая боевые бронированные машины.

Гладков опроверг сообщения о появлении украинских сил в Борисовском районе - по его словам, речь идет только об обстреле со стороны Вооруженных сил Украины.

Позднее белгородский губернатор объявил об отмене режима КТО, введенного в области в понедельник вечером.

Пострадавшие и эвакуированные

В результате нападения погиб один мирный житель, рассказал Гладков. Жена убитого попала в больницу с ранениями, ей оказывают необходимую помощь.

В общей сложности, по информации властей, были ранены 13 мирных жителей.

Во время эвакуации умерла женщина 1941 года рождения, которая ехала в автобусе вместе с сыном и невесткой. Причина ее смерти выясняется.

В Белгородской области развернули пункты временного размещения на 9,3 тыс. человек. Днем во вторник там находились 378 жителей Грайворонского округа.

Гладков говорил, что из Глотова и Козинки, которые подверглись нападению, вывезли около 100 человек, включая детей и лежачих больных.

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