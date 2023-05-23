Что известно об отмене режима КТО в Белгородской области

Власти Белгородской области во вторник отменили режим контртеррористической операции (КТО), который был введен в регионе из-за нападения украинских диверсантов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По последним данным, в результате атаки погиб один мирный житель - мужчина из села Козинка. Еще 13 жителей области получили ранения.
ТАСС собрал основную информацию о произошедшем на данный момент.
Разгром диверсантов
- В Минобороны РФ днем во вторник сообщили о разгроме украинских диверсантов, проникших в понедельник на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Остатки группы были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжали вести огонь до полной ликвидации, заявили в ведомстве.
- По данным министерства, Киев потерял свыше 70 человек убитыми и 9 единиц техники, включая боевые бронированные машины.
- Гладков опроверг сообщения о появлении украинских сил в Борисовском районе - по его словам, речь идет только об обстреле со стороны Вооруженных сил Украины.
- Позднее белгородский губернатор объявил об отмене режима КТО, введенного в области в понедельник вечером.
Пострадавшие и эвакуированные
- В результате нападения погиб один мирный житель, рассказал Гладков. Жена убитого попала в больницу с ранениями, ей оказывают необходимую помощь.
- В общей сложности, по информации властей, были ранены 13 мирных жителей.
- Во время эвакуации умерла женщина 1941 года рождения, которая ехала в автобусе вместе с сыном и невесткой. Причина ее смерти выясняется.
- В Белгородской области развернули пункты временного размещения на 9,3 тыс. человек. Днем во вторник там находились 378 жителей Грайворонского округа.
- Гладков говорил, что из Глотова и Козинки, которые подверглись нападению, вывезли около 100 человек, включая детей и лежачих больных.
Реакция России
- Нападение украинских диверсантов вызывает глубокую обеспокоенность, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, специального заседания Совета безопасности РФ из-за этих событий не планируется, но глава государства Владимир Путин может поднять эту тему на оперативном совещании в пятницу.
- В беседе с ТАСС Песков назвал актуальными прежние высказывания Путина о борьбе с терроризмом, в том числе знаменитое выражение "мочить в сортире". Отвечая на вопрос, считают ли в Кремле необходимым ужесточить риторику на фоне нападения на Белгородскую область, он отметил, что "дело не в риторике - дело в действиях".
- Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал участников нападения отморозками, которых "нужно уничтожать, как крыс".
- Украина перешла к террористическим акциям против мирного населения после поражения в Артемовске (украинское название - Бахмут), заявили в Минобороны России. Об освобождении этого города в Донбассе ведомство сообщило в ночь на 21 мая.
- Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме. Следователи устанавливают личности нападавших.