В Костромской области произошел лесной пожар

Площадь возгорания составляет 1,5 га

КОСТРОМА, 23 мая. /ТАСС/. В Парфеньевском районе Костромской области произошел лесной пожар. Площадь возгорания составляет 1,5 га. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона во вторник.

"Лесной пожар был обнаружен сегодня в 16:40 на территории Николо-Поломского участкового лесничества в Парфеньевском районе. По предварительной информации площадь возгорания составляет около 1,5 га", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, пожар низовой, слабый. Ближайший водоем находится на расстоянии 500 м от очага возгорания. Угрозы населенным пунктам нет.

На месте работают сотрудники лесничества, работники пожарно-химической станции. Для тушения пожара задействованы автоцистерны, трактор и трал с бульдозером.

На территории Костромской области с 17 мая действует особый противопожарный режим.