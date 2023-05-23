В Волгоградской области после нападения подростка с ножом на школьницу возбудили дело

Злоумышленник задержан

ВОЛГОГРАД, 23 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Волгоградской области после того, как школьник напал с ножом на 17-летнюю девушку во время торжественной линейки по случаю последнего звонка. Об этом во вторник сообщается в официальном Telegram-канале СК РФ.

"Следственными органами СК России по Волгоградской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Нападавший задержан", - говорится в сообщении.

Ранее проверку по этому факту инцидента организовали в региональном МВД, прокуратуре, а также в Следственном комитете. В пресс-службе следственного управления СК по Волгоградской области сообщили, что 17-летний ученик 11-го класса во время торжественной линейки достал раскладной нож и нанес им поверхностное ранение шеи 17-летней девочке. Действия подростка пресекли школьники и сотрудники образовательного учреждения. Пострадавшей оказана необходимая медицинская помощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.