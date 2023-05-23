В предгорье Адыгеи один человек пострадал от крупного града

Непогода нанесла ущерб домовладениям, автомобилям и сельхозкультурам

МАЙКОП, 23 мая. /ТАСС/. В предгорье Адыгеи из-за града во вторник пострадал один человек. Непогода нанесла ущерб домовладениям, автомобилям и сельхозкультурам. Власти Майкопского района ввели режим чрезвычайной ситуации в границах Тимирязевского сельского поселения, сообщил ТАСС заместитель руководителя республиканского комитета по делам ГО и ЧС Рашид Манапов.

"От ливня и града диаметром около 2 см пострадали четыре населенных пункта - хутор Шунтук, поселки Цветочный, Подгорный, Тимирязево. По предварительным данным, пострадал один человек, частично нарушены условия жизнедеятельности в восьми частных домовладениях, в которых проживает 30 человек, в том числе 8 детей, эвакуация не планируется. Повреждены два легковых автомобиля, произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур", - сказал он.

Власти Майкопского района ввели режим ЧС в границах Тимирязевского сельского поселения.