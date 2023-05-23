В Коми возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек

Еще четверо пострадали в результате происшествия

ТАСС, 23 мая. В поселке Путеец Республики Коми шесть работников ресурсоснабжающей организации отравились газом на объекте канализации, двое из них погибли. По этому факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

"23 мая на объекте канализационной насосной станции в поселке Путеец г. Печоры при проведении работ по откачке грунтовых вод с использованием мотопомпы получили отравление газом шесть работников ресурсоснабжающего предприятия. В результате отравления двое из них (мужчина и женщина) скончались на месте происшествия, остальным оказана медицинская помощь", - отмечается в сообщении.

По этому факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).