В Ленобласти после падения футбольных ворот на ребенка возбудили уголовное дело

Здоровью мальчика был причинен тяжкий вред

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после падения футбольных ворот на ребенка на спортивной площадке в Ленинградской области. Здоровью мальчика был причинен тяжкий вред, сообщила во вторник пресс-служба ГСУ СК России по региону.

"В конце апреля 2023 года на спортивной площадке в деревне Кобралово Гатчинского района Ленинградской области на 12-летнего мальчика упали металлические футбольные ворота. В результате ребенок получил травмы и был госпитализирован в Гатчинскую больницу. По данному факту следственными органами СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, при благоустройстве спортивной площадки, расположенной у дома № 22 на Центральной улице в деревне Кобралово, были несанкционированно установлены металлические футбольные ворота. Они не были закреплены надлежащим образом, в связи с чем упали на голову мальчику, не выдержав нагрузки во время их использования.

Уточняется, что следственными органами была изъята интересующая документация, назначено и проведено судебно-медицинское исследование, по результатам которого установлено, что здоровью ребенка причинен тяжкий вред.