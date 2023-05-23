В Омске вновь ввели режим неблагоприятных метеоусловий

Прошедшей ночью в городе было зафиксировано семикратное превышение нормы содержания сероводорода

ОМСК, 23 мая. /ТАСС/. Режим неблагоприятных для рассеивания вредных веществ в атмосфере метеорологических условий введен вторую ночь подряд в Омске, жители которого регулярно жалуются на загрязнение воздуха, сообщается во вторник на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Прошедшей ночью в городе было зафиксировано семикратное превышение нормы содержания сероводорода.

"С 22:00 (19:00 мск) 23 мая до 10:00 (7:00 мск) 24 мая 2023 года на территории города Омск и Омской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности", - говорится в сообщении.

При введении этого режима промышленные предприятия обязаны снизить выбросы минимум на 15-20%, предприятия тепло- и электрогенерации - на 5-10%.

В ночь на вторник автоматизированный пост в Ленинском округе Омска зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 7,2 раза. На место для оперативной оценки ситуации выезжал специалист омского Минприроды. Проведенный с учетом метеорологических условий анализ показал, что потенциальным источником выбросов является объект, подлежащий федеральному государственному надзору. Информация о загрязнении атмосферы направлена в Росприроднадзор и прокуратуру.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, которая посетила Омск 26-27 августа 2021 года, отметила, что город занимает пятое место среди городов РФ с самым загрязненным воздухом. По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область в национальном экологическом рейтинге по итогам зимы 2022-2023 годов заняла последнее место. В Омске регулярно фиксируются выбросы загрязняющих веществ.