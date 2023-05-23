На 81-м км МКАД произошло ДТП с участием легковушки и грузовика

Движение транспорта затруднено

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Движение на внешней стороне 81-го км МКАД осуществляется по двум из шести полос из-за ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, сообщается во вторник в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"На внешней стороне 81-го км МКАД столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате чего последний опрокинулся на проезжую часть", - говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.