На Ставрополье сильный ветер и грозы привели к перебоям с подачей электроэнергии

В регионе планируют оценить ущерб и провести аварийно-восстановительные работы

СТАВРОПОЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Сильный ветер, ливень и грозы стали причинами перебоев с подачей электроэнергии в Ставропольском крае. На некоторых территориях ветром повалило деревья, в ближайшие часы власти начнут оценку ущерба, сообщил в среду глава Ставрополья Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

"Шквалистый ветер, сильный ливень, гроза привели к перебоям с подачей электроэнергии, есть упавшие деревья. Сейчас гроза стихает. Муниципальным администрациям в ближайшие часы необходимо провести оценку ущерба и начать аварийно-восстановительные работы", - написал он.

В социальных сетях пользователи сообщают, что в Ставрополе непогода привела к подтоплению дворов и проезжей части дорог, в некоторых районах города есть упавшие деревья.

"Первостепенное внимание - состоянию дорожной сети, уборке упавших веток и деревьев, восстановлению нормальной работы сетей энергоснабжения", - отметил Владимиров.

Ранее на Ставрополье объявили штормовое предупреждение, власти региона ввели режим повышенной готовности. По прогнозу Ставропольского центра по гидрометеорологии, непогода в регионе ожидается до конца рабочей недели. Местами возможны сильные дожди с грозами, град, усиление ветра до 20-23 м/с.