В Якутии в результате паводка остаются подтопленными свыше 130 дворовых территорий

В частности, речь идет о населенных пунктах Ситте и Чагда Кобяйского района и Чапчылган Амгинского района

ЯКУТСК, 24 мая. /ТАСС/. Свыше 130 дворовых территорий в 6 населенных пунктах Якутии остаются подтопленными в результате паводка. Также сохраняется подтопление взлетно-посадочной полосы аэропорта в Верхнеколымском районе, сообщили в среду в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

"На территории Якутии остаются подтопленными свыше 130 дворовых территорий в населенных пунктах Ситте и Чагда Кобяйского района, Чапчылган Амгинского района, Арбын Намского района, Мырыла Чурапчинского района, Чымнайи Таттинского района, также сохраняется подтопление взлетно-посадочной полосы аэропорта Зырянка", - говорится в сообщении.

Как отметил начальник главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Павел Гарин, спасатели МЧС России и службы спасения Якутии оказывают помощь жителям в подтопленных населенных пунктах. "Проводятся берегоукрепительные мероприятия, работают комиссии органов власти по подсчету ущерба. Ведется активный мониторинг рек и обеспечение безопасности людей на водных объектах. Сегодня запланированы взрывные работы на участке реки Колымы ниже 35 км села Колымское", - сообщил Гарин, слова которого цитирует пресс-служба.

На реке Колыме активная фаза ледохода проходит по территории Среднеколымского района. Нижняя и верхняя кромки ледохода находятся в пределах города Среднеколымска. В ближайшие сутки ледоход достигнет Нижнеколымского района, а также продолжатся колебания уровня воды у поселка Зырянка. По данным управления, на участке Колымское - Черский в Нижнеколымском районе вскрытие реки ожидается 26-29 мая.