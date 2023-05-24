24 мая, 03:02

В Забайкалье осужден мужчина, пытавшийся вывезти в Китай слитки золота

Его приговорили к четырем годам условно

ТАСС, 24 мая. Суд приговорил к 4 годам условно мужчину, пытавшегося вывезти из Забайкалья через границу в КНР слитки золота стоимостью более 1,3 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Читинской таможни.

"Четыре года условно с испытательным сроком - такое наказание назначил суд россиянину, планировавшему вывезти золотые слитки за границу. Он признан виновным в покушении на незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов", - сообщили в ведомстве.

В октябре 2022 года мужчина договорился приобрести у приятеля два золотых слитка, изготовленных кустарным способом, чтобы в дальнейшем вывезти их в КНР для продажи. Злоумышленника задержали сотрудники Читинской таможни и управления ФСБ России во время встречи с продавцом на трассе, ведущей к городу Шилке. Золотые слитки были обнаружены в автомобиле на полу перед пассажирским сидением.

"Согласно проведенной экспертизе слитки содержат более 398 граммов чистого золота. Их стоимость составляет свыше 1,3 млн рублей", - добавили в пресс-службе. 

Теги:
РоссияКитайЗабайкальский край
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