Из-за лесного пожара на востоке Казахстана населенные пункты покинули более 270 человек

По данным пресс-службы МЧС республики, общая площадь возгорания составляет 1,5 тыс. га

АСТАНА, 24 мая. /ТАСС/. Свыше 270 человек самостоятельно выехали из населенных пунктов, находящихся рядом с очагами лесного пожара в Абайской области на востоке Казахстана. Об этом в среду сообщила пресс-служба МЧС республики.

"Общая площадь пожара 1,5 тыс. га, происходит горение сухой травы, лесного массива. В связи с угрозой для населенных пунктов эвакуировались самостоятельно по родственникам из санатория Березовка и подхоза Березовка 277 человек", - говорится в сообщении. В этих населенных пунктах организовали дежурство сотрудников полиции для предотвращения мародерства.

Всего на тушении лесного пожара задействовали 100 единиц техники, один пожарный поезд, два вертолета, а также 402 человека. Дополнительно к месту ЧП направлена группировка сил и средств из департаментов по ЧС Астаны, Павлодарской и Карагандинской областей - 133 человека и 26 единиц техники, а также вертолет АО "Казавиаспас".

В МЧС ранее сообщили, что 22 мая на территории Алтайского края РФ вблизи села Новенькое произошло загорание сухой травы с переходом огня на территорию государственного лесного природного резервата "Семей орманы" в Казахстане. Из-за сильных порывов ветра пожар принял верховую форму.