В Башкирии при пожаре погибли четыре человека

ЧП произошло в Благоварском районе

ТАСС, 24 мая. Трое взрослых и один несовершеннолетний погибли в результате пожара в жилом доме в Благоварском районе Башкирии. На данный момент пожар локализован на площади 79 кв. м, об этом сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"По прибытии пожарных открытым пламенем горел жилой дом размерами 5 на 8 м, баня и сарай. На тушение подано два пожарных ствола. Пожар локализован на площади 79 кв. м. К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружены тела четырех погибших. Предположительно, трое взрослых и один несовершеннолетний, личности устанавливаются", - говорится в сообщении.

На месте работает дознаватель МЧС России. Идет проливка и разбор конструкций дома.