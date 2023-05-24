В Якутске арестовали мужчину по делу об убийстве четырех человек

Люди погибли в результате поджога квартиры в деревянном доме

ЯКУТСК, 24 мая. /ТАСС/. Суд заключил под стражу в Якутске 64-летнего местного жителя, в отношении которого возбуждено дело об убийстве. Согласно материалам дела, он поджег квартиру в деревянном доме, в результате чего погибли четыре человека, сообщили в среду в следственном управлении СК РФ по Якутии.

Пожар произошел ночью в понедельник в двухэтажном доме по адресу ул. Пионерская, 33, огнем было повреждено две квартиры на общей площади 50 кв. м, на месте пожара обнаружили четырех погибших. По предварительным данным, причиной смерти женщины и трех мужчин стало острое отравление угарным газом.

"24 мая по ходатайству следователя судом в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", - сообщается в телеграм-канале ведомства.

Уголовное дело расследуется по признакам составов преступлений, предусмотренных п. п. "а", "д", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом), и ч. 3 ст. 30 - п. п. а", "д", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом). В понедельник сообщалось о задержании мужчины.

"Согласно материалам уголовного дела, ночью 22 мая 2023 года 64-летний хозяин квартиры, расположенной в доме № 33 по ул. Пионерской в городе Якутске, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений с целью причинения смерти четырем лицам с использованием бензина поджег квартиру и скрылся. При этом мужчина знал, что в подожженной им квартире и в самом доме находятся люди, жизням которых может грозить опасность, но это его не остановило. Две женщины, находившиеся в квартире, и жильцы дома смогли покинуть помещения", - сообщили в СК.