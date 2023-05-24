Суд отклонил ходатайство о прекращении дела против экс-президента Колумбии

Газета Semana передает, что прокуратура может обжаловать решение

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 мая. /ТАСС/. Колумбийский суд во вторник отклонил ходатайство прокуратуры о прекращении уголовного дела против экс-президента страны и бывшего сенатора Альваро Урибе, обвиняемого в коррупции и мошенничестве.

"Все изложенное позволяет суду заключить, что вопреки утверждениям прокурора существуют вещественные доказательства и полученная законным путем информация, которые позволяют нам с достоверностью утверждать, что преступное деяние, описанное как взятка, имело место, и доктор Урибе может быть соучастником", - приводит газета Semana заявление судьи, которая вела заседание.

Прокуратура может обжаловать решение суда или подать новое ходатайство. В противном случае по делу Урибе должны начаться судебные слушания.

В 2021 году Генеральная прокуратура Колумбии подала ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении Урибе. В прошении говорилось, что прокуроры пришли к выводу, что действия экс-главы государства не носили преступного характера.

В августе 2020 года Верховный суд Колумбии постановил взять Урибе, руководившего страной в 2002-2010 годы, под стражу из-за подозрений в коррупции и попытках оказать давление на бывших членов военизированных группировок, которые были созданы во время его правления для борьбы с повстанцами. Спустя два месяца политик был освобожден из-под домашнего ареста.