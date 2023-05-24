В Красноярске задержали мужчину, убившего семью 25 лет назад

Злоумышленник в ходе конфликта из-за долга застрелил супругов и их 5-летнюю дочь

КРАСНОЯРСК, 24 мая. /ТАСС/. Мужчина, убивший семью из трех человек с маленьким ребенком в 1998 году, задержан в Красноярске. Об этом в среду сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возобновлено расследование уголовного дела, возбужденного в 1998 году по факту убийства в городе Красноярске семьи: супружеской пары и их малолетней дочери. <...> В 2023 году <...>в результате повторного изучения материалов уголовного дела, допроса свидетелей и проведения экспертных исследований установлена причастность к убийству семьи 55-летнего жителя города Красноярска", - говорится в сообщении.

Утром 1 июня 1998 года в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении 36-летнего мужчины, его 31-летней супруги и их 5-летней дочери. При осмотре их квартиры были обнаружены следы крови, волочения тел, а также гильзы и патроны от огнестрельного оружия. "По данному факту было возбуждено уголовное дело, но, несмотря на комплекс проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, установить лицо, причастное к исчезновению семьи, на тот момент не представилось возможным", - пояснили в ведомстве.

В 1998 году следствие установило, что в квартиру к главе семьи пришел его знакомый, чтобы решить вопрос об отсрочке возврата долга в размере 20 млн рублей. "В результате возникшего конфликта злоумышленник, имея при себе огнестрельное оружие, произвел выстрелы в хозяина квартиры, причинив ему два смертельных [ранения], затем мужчина расправился с супругой и дочерью <...>, также причинив им огнестрельные ранения. С целью сокрытия следов преступления злоумышленник вывез тела на дачный участок, принадлежавший его родственнику, сбросил в яму и закопал", - пояснили в пресс-службе.

Следователи обнаружили на территории дачного массива в Красноярске костные останки всех членов семьи, а также предметы их одежды. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение по п.п. " а", "в", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех человек, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное из корыстных побуждений). Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.