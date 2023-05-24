В Самаре в результате пожара погиб один человек

Еще трое пострадали

САМАРА, 24 мая. /ТАСС/. Пожар произошел в жилом доме на улице Артемовской в Самаре. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

"В 05:41 (04:41 мск) 24.05.2023 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: городской округ Самара, Советский район, улица Артемовская, 52. В 06:05 (05:05 мск) пожар локализован на площади 40 кв. м", - говорится в сообщении ведомства.

В результате ЧП погиб мужчина, также были госпитализированы три человека - девочка, мужчина и женщина.

Для тушения пожара привлечены 38 человек и 11 единиц техники.

Прокуратура организовала проверку по факту происшествия. На месте пожара работу правоохранительных органов и спасательных служб координирует заместитель прокурора города Самары Евгений Московцев. "Совместно с администрацией района решается вопрос о предоставлении жилья владельцам пострадавших квартир", - сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.