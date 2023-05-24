Виновника ДТП под Томском, где погибли врачи, осудили на 17,5 года колонии

В момент аварии мужчина был пьян и управлял угнанной машиной без водительских прав

ТАСС, 24 мая. Суд приговорил обвиняемого по уголовному делу о гибели четырех медиков в ДТП в Томской области к 17,5 года колонии строгого режима. Об этом сообщили в среду в пресс-службе облпрокуратуры.

"Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 17,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года", - говорится в сообщении.

14 декабря 2022 года в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи погибли сотрудники областного перинатального центра: замглавврача, завотделением анестезиологии-реанимации, медсестра и водитель. Обвиняемый - водитель грузовика - отделался ушибами. По данным следствия, ранее судимый мужчина угнал машину и находился в состоянии алкогольного опьянения, при этом прав у него не было.

Подсудимый признал вину в совершении преступлений. В отношении него было возбуждено дело по трем статьям УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами, уклонение от административного надзора).