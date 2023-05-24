Жителя Хакасии задержали за хранение и незаконный сбыт оружия и боеприпасов

У мужчины изъяли снайперскую винтовку системы Мосина, 2 единицы огнестрельного оружия с признаками внесения изменений в конструкцию, более 400 патронов разного калибра и взрывчатые вещества

ТАСС, 24 мая. Сотрудники УФСБ по Хакасии задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте боевого и охотничьего огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили в среду в пресс-службе УФСБ России по Республике Хакасия.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками органа безопасности задержан житель Бейского района 1953 года рождения, у которого изъяты снайперская винтовка системы Мосина, 2 единицы огнестрельного оружия с признаками внесения изменений для усиления конструкции, свыше 400 патронов разного калибра и взрывчатые вещества", - говорится в сообщении.

Следственным отделением УФСБ в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Изъятое у мужчины оружие направлено на баллистическую экспертизу.