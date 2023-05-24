NBC: врезавшийся в ограждения возле Белого дома признался в намерении убить президента США

По данным телекомпании, 19-летний житель штата Миссури Саи Варшит Кандула планировал нападение в течение шести месяцев

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Водитель грузового автофургона, въехавшего в ограждения недалеко от Белого дома в Вашингтоне, признался властям, что хотел "убить президента" США и "захватить власть". Об этом в среду сообщила телекомпания NBC со ссылкой на судебные документы.

По ее данным, 19-летний житель штата Миссури Саи Варшит Кандула планировал нападение в течение шести месяцев, его целью было "пробраться в Белый дом, захватить власть". На вопрос о том, как он собирался захватить власть, подозреваемый ответил, что планировал "убить президента <...> и нанести вред любому, кто встанет на пути".

Ранее телеканал CNN информировал, что полиция обвинила водителя грузового автофургона в намерении убить президента, вице-президента США и членов их семей. Кандула также обвиняется в нападении с применением опасного орудия, безрассудном вождении, причинении ущерба федеральной собственности и незаконном проникновении на охраняемую территорию. Расследованием занимаются полиция, Секретная служба США и Федеральное бюро расследований.

По данным Секретной службы США, в понедельник вечером водитель автофургона протаранил защитный барьер на площади Лафайет-сквер перед Белым домом. Никто из охраны или сотрудников Белого дома не пострадал. Как передавало агентство Reuters, в автомобиле, протаранившем ограждения, был обнаружен нацистский флаг.