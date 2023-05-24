В Приморье УФАС возбудило дело о картельном сговоре при закупках детского питания

В сговоре подозреваются компании "Светоч", "Магистраль Инвест" и "Фуд Магистраль"

ВЛАДИВОСТОК, 24 мая. /ТАСС/. Дело о картельном сговоре возбудило Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по Приморскому краю в отношении трех местных компаний, сообщает в среду пресс-служба регионального УФАС. Это уже второе дело в отношении одних и тех же компаний.

"Организации подозреваются в том, что в 2022 году они вступили в картельный сговор при проведении конкурсов на оказание услуг по организации питания детей дошкольного возраста в детских садах Владивостока. Сумма заключенных госконтрактов составила более 2 млрд рублей. Приморское УФАС России возбудило в отношении ООО "Светоч", ООО "Магистраль Инвест" и ООО "Фуд Магистраль" дело по признакам нарушения п. 3 ч.1 ст. 11 Закона о защите конкуренции (запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что поводом для возбуждения дела стали материалы, поступившие из прокуратуры Владивостока. Управление пришло к выводу, что организации заранее распределили между собой победу в конкретных конкурсах. Заявляясь на участие, они не вступали в конкурентную борьбу и не подавали ценовые предложения.

По данным ведомства, в 2021 году Приморское УФАС России уже признавало ООО "Магистраль Инвест" и ООО "Фуд Магистраль" нарушившими антимонопольное законодательство. Тогда на компании были наложены штрафы в размере более 32 млн рублей.