В Запорожской области полиция и Росгвардия изъяли схрон с оружием и взрывчаткой

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов отметил, что ранее на месте обыска находилось подразделение морской пехоты ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии обнаружили и изъяли пять тротиловых шашек и гранатомет на бывшей базе морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сотрудники ОМВД России "Бердянский" получили информацию, что на одной из не работающих сейчас баз может находиться схрон с оружием и боеприпасами. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка совместно с коллегами из Росгвардии и областного УФСБ обнаружили и изъяли пять тротиловых шашек, четыре дымовые шашки, один гранатомет РПГ, два капсюля-детонатора с детонирующим шнуром, форму ВСУ и документацию войсковой части ВСУ", - написал он в Telegram-канале.

По данным Рогова, ранее на месте обыска находилось подразделение морской пехоты ВСУ, но оно покинуло эту территорию с началом российской специальной военной операции на Украине. Он уточнил, что все изъятое уничтожено специалистами Росгвардии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов).