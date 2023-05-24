В Праге столкнулись два трамвая

Два человека пострадали

ПРАГА, 24 мая. /ТАСС/. Два трамвая столкнулись в среду в Праге, пострадали водитель одного из них и пассажирка. Об этом сообщила на своей странице в Twitter объединенная служба спасателей и пожарных чешской столицы.

По ее информации, водитель одного из трамваев в результате столкновения оказался зажат в кабине. "Проходят работы по его высвобождению. Между тем мы обеспечили подачу ему лекарства внутривенно. Он получил лекарство от боли. Еще одним раненым стала 48-летняя женщина", - отмечается в сообщении.

Столкновение произошло на Модржанской улице. В трамваях находились 10 человек. Полиция расследует причину происшествия. Движение трамваев в этом районе временно приостановлено.