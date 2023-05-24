Суд вынес приговор жителю Астрахани за попытку убийства женщины и ранение полицейских

Мужчину осудили на 13 лет колонии строгого режима

АСТРАХАНЬ, 24 мая. /ТАСС/. Кировский суд в Астрахани приговорил местного жителя, признанного виновным в покушении на убийство женщины и применении насилия в отношении полицейских, к 13 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Собранные следственным отделом по Кировскому району г. Астрахани СУ СК России по Астраханской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 23-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "и" ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 318 УК РФ (покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений, применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти). Приговором Кировского районного суда Астрахани мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По информации следователей и суда, поздно вечером 13 октября 2022 года осужденный, находясь на ул. Урицкого в Астрахани, подбежал к 38-летней прохожей и нанес ей один удар ножом в живот. Полагая, что от полученного ранения потерпевшая умерла, мужчина скрылся с места преступления.

По данным пресс-службы регионального управления СК, 15 октября начальник отдела Управления уголовного розыска (УУР) УМВД России по Астраханской области и старший оперуполномоченный отдела в сопровождении других полицейских прибыли в квартиру одного из домов на улице Валерии Барсовой Кировского района для проведения обыска в доме подозреваемого.

Открыв дверь, мужчина достал нож и нанес несколько ударов в область бедра начальнику отдела УУР УМВД России по региону и старшему оперуполномоченному отдела, ранив их. Действия злоумышленника пресекли другие сотрудники полиции.