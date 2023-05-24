24 мая, 06:44,
обновлено 24 мая, 07:02
Военная операция на Украине

Губернатор Белгородской области рассказал о ночных атаках БПЛА

Павел Колядин/ ТАСС
© Павел Колядин/ ТАСС

По словам Вячеслава Гладкова, большая часть беспилотников уничтожена силами ПВО

БЕЛГОРОД, 24 мая. /ТАСС/. Средства ПВО сбили большую часть беспилотников, атаковавших ночью Белгородскую область, остальные аппараты повредили транспорт, дома и административные здания в Белгороде и двух районах.

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Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Ночь прошла не совсем спокойно. Было большое количество атак беспилотных летательных аппаратов. С большей частью средства ПВО справились, но есть повреждения в Белгороде, в Борисовском районе, в Белгородском районе: легковой транспорт, частные дома, административные здания. Сейчас завершим подомовой обход - буду иметь более точную информацию. Самое главное, что пострадавших нет совсем", - написал он в Telegram-канале.

Гладков отметил, что также произошли атаки беспилотников на Яковлевский округ - дважды были сброшены взрывные устройства, которые не привели к значительным повреждениям. Кроме того, с беспилотника было сброшено аналогичное устройство в Новой Таволжанке, оно не сдетонировало. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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