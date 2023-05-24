24 мая, 06:55
Военная операция на Украине

ВС РФ уничтожили ЗРК "Стрела-10" и гаубицу М777 на херсонском направлении

По словам представителя экстренных служб региона, артиллерийские удары нанесли в районе населенных пунктов Музыковка и Ударник

ГЕНИЧЕСК, 24 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ артиллерийским ударом уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" и гаубицу М777 с боекомплектом на херсонском направлении. Об этом сообщил в среду представитель экстренных служб региона.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Ночью в районе населенного пункта Музыковка (Херсонская область) артиллерийским ударом был уничтожен ЗРК 9К35 "Стрела-10" с экипажем в количестве трех человек и боекомплектом", - отметил он.

Кроме того, в районе населенного пункта Ударник артиллерийским ударом была уничтожена 155-миллиметровая гаубица M777 с боекомплектом, пять военных ВСУ погибли, еще трое получили ранения. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация