ВС РФ уничтожили ЗРК "Стрела-10" и гаубицу М777 на херсонском направлении

По словам представителя экстренных служб региона, артиллерийские удары нанесли в районе населенных пунктов Музыковка и Ударник

ГЕНИЧЕСК, 24 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ артиллерийским ударом уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" и гаубицу М777 с боекомплектом на херсонском направлении. Об этом сообщил в среду представитель экстренных служб региона.

"Ночью в районе населенного пункта Музыковка (Херсонская область) артиллерийским ударом был уничтожен ЗРК 9К35 "Стрела-10" с экипажем в количестве трех человек и боекомплектом", - отметил он.

Кроме того, в районе населенного пункта Ударник артиллерийским ударом была уничтожена 155-миллиметровая гаубица M777 с боекомплектом, пять военных ВСУ погибли, еще трое получили ранения.