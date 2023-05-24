В Югре за сутки ликвидировали шесть ландшафтных пожаров на площади 540 га

Всего в регионе потушили 43 лесных пожара на площади 1 103,21 га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 мая. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали шесть ландшафтных пожаров на площади 540 га в Ханты-Мансийском автономном округе за минувшие сутки. Также потушены три лесных пожара на площади 12,23 га, сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.

"За прошедшие сутки в регионе потушили шесть ландшафтных пожаров на площади 540 га в Белоярском, Кондинском, Нижневартовском, Березовском районах, а также три лесных пожара на площади 12,23 га в Кондинском, Березовском и Нефтеюганском районах", - сказано в сообщении.

По данным департамента, на утро 24 мая идет тушение одного ландшафтного пожара на площади 190 га в Сургутском районе и одного лесного пожара на площади 12 га в Сургутском районе. К ликвидации привлечены 27 работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований региона и необходимая спецтехника.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидированы 43 лесных пожара на площади 1 103,21 га и 97 ландшафтных на площади 12 233,6 га. Власти Югры ввели с 28 апреля на всей территории региона особый противопожарный режим.