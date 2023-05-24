На Кубани сильные дожди привели к подтоплению придомовых территорий и домов

Последствия непогоды ликвидирует служба "Кубань-спас"

КРАСНОДАР, 24 мая. /ТАСС/. Сильные дожди привели к подтоплению 16 придомовых территорий и 2 домовладений в нескольких населенных пунктах Лабинского района в Краснодарском крае, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона в среду.

"С вечера 23 мая в районе идут сильные дожди, после чего вода начала прибывать с гор, забив принесенными ветками проход под мостом при въезде в ст. Зассовскую. Подтопило 1 домовладение, 5 придомовых территорий и подвальные помещения. Также в с. Гофицкое из-за обильных осадков произошел сход воды с полей, в результате чего образовался затор ливневых сточных траншей, произошло поднятие воды, подтопило 10 придомовых территории, 1 домовладение. Также подтопило 1 придомовую территорию в х. Привольный", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ведутся работы по ликвидации последствий силами спасательной службы "Кубань-спас".

Накануне в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Сообщалось, что ливни могут спровоцировать подъемы уровней воды в реках в юго-восточной части края, а именно в Лабинском, Мостовском и Отрадненском районах, в том числе с превышением неблагоприятных отметок.