В Волгограде ликвидировали два подпольных цеха алкоголя

Полицейские изъяли нелегальную продукцию на более чем 1 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 24 мая. /ТАСС/. Полицейские ликвидировали в Волгограде два подпольных цеха по производству контрафактного алкоголя, стоимость изъятой продукции превысила 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщила в среду пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

"Сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по городу Волгограду ликвидированы два цеха по производству контрафактного алкоголя, выявлено четыре склада хранения. Лидером организованной группы являлся 50-летний гражданин, который вовлек в противоправную деятельность еще шесть человек. Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ", - говорится в сообщении.

Сообщники приобретали фальсификат и доставляли его на своих автомобилях в гаражные боксы, разливали по бутылкам и продавали покупателям. В ходе обысков изъяты более 1,1 тыс. бутылок водки различных наименований, свыше 7 тонн спирта, тара, более 10 тыс. крышек, станки для укупорки бутылок и комплекты оборудования для розлива, сотовые телефоны. Стоимость изъятой спиртосодержащей продукции, по предварительным подсчетам, превышает 1 млн рублей, добавили в пресс-службе ведомства.