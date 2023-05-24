В Туве возбудили уголовное дело после ДТП, где погибли шесть человек

В аварии также пострадали три человека

ТАСС, 24 мая. Уголовное дело возбудили в Туве по факту ДТП с участием трех автомобилей, где погибли шесть человек и трое получили травмы. Об этом в среду сообщили в пресс-службе регионального МВД.

"Следственной частью следственного управления МВД по Республике Тыва по факту ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого умерли шесть человек и трое получили травмы различной степени тяжести, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг поручил социальному блоку правительства оказать всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим.

"Поручил социальному блоку правительства оказать всю необходимую помощь и поддержку. По предварительным данным, они все среднего возраста. Люди в самом расцвете сил, чьи-то матери, отцы. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Это большая потеря для всех нас", - сообщил Владислав Ховалыг на странице своего Telegram-канала.

Авария произошла во вторник в 22:00 (18:00 мск) на 858-м км дороги Р-257 в Кызылском районе Республики Тыва.