Очевидец рассказала, что ВСУ угрожали взорвать дом с мирными жителями в Артемовске

По словам Татьяны, в подвале дома прятались около 40 человек с детьми

ЛУГАНСК, 24 мая. /ТАСС/. Украинские военнослужащие во время отступления из Артемовска (украинское название - Бахмут) угрожали взорвать дом, в подвале которого прятались около 40 человек с детьми, которые отказались эвакуироваться. Об этом ТАСС в среду рассказала жительница города Татьяна, прибывшая в один из пунктов временного размещения в ЛНР.

"Мы были в подвале, над нами на первом этаже располагались ВСУ (Вооруженные силы Украины - прим. ТАСС), - говорит Татьяна. - В дырку между перекрытиями мы слышали, что они там возились долго, потом ушли. Мужчины наши пошли потом смотреть и увидели типа пожарных шлангов длиной около 5 м, на одном конце были проводки. Но мы-то не разбираемся. Позже, когда нас эвакуировали "вагнеровцы", они сказали, что дом заминирован. Такие шланги нашли на 1 и 9 этажах, там было около 60 кг тротила. И только тогда мы вспомнили, что всушники за пару дней до этого приходили и орали, чтобы мы убирались, а то заминируют. Мы не ушли".

По ее мнению, украинские военные собирались похоронить жильцов под завалами живьем. "Всех нас: почти 40 человек и детей", - добавила женщина.

Артемовск расположен на севере ДНР. Он был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, одним из самых мощных оборонительных рубежей ВСУ. Бои за город начались 1 августа 2022 года, а завершились 20 мая 2023 года. Битва стала одним из самых масштабных сражений в ходе СВО.