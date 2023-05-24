24 мая, 07:10

В Мексике произошел крупный пожар на заводе нефтегазовой компании Pemex

По данным газеты El Universal, три человека пострадали

МЕХИКО, 24 мая. /ТАСС/. Крупный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) государственной нефтегазовой компании Pemex в районе Минатитлан в штате Веракрус на востоке Мексики. Об этом во вторник сообщила местная правоохранительная служба.

"Пожар [произошел] на объектах Pemex в Минатитлане. В 22:20 по местному времени на территории нефтеперерабатывающего завода <...> вспыхнул пожар", - написала служба в Twitter. В сообщении также отмечается, что пожар находится под контролем.

По данным газеты El Universal, три человека получили ожоги, при этом у одного пострадавшего ожоги 60% поверхности тела.

В апреле 2021 года на этом предприятии произошла серия взрывов, после чего произошел сильный пожар. Жертв удалось избежать, однако нанесенный материальный ущерб оказался настолько значительным, что его ликвидация потребовала более месяца. 

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