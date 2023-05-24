В Ростовской области неизвестный погиб, пытаясь незаконно пересечь пункт пропуска

СК проводит проверку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая. /ТАСС/. Неизвестный погиб на границе Ростовской области и Донецкой Народной Республики при попытке незаконно пересечь пункт пропуска "Весело-Вознесенка", сообщили ТАСС в силовых структурах.

"Факт подрыва человека в районе пункта пропуска "Весело-Вознесенка" был. Он в неположенном месте переходил, был зафиксирован средствами контроля на границе. Пограничники попытались его задержать. СК сейчас разбирается", - сказал собеседник агентства.

По данным местных СМИ, неизвестный мужчина перелез через забор в районе АПП "Весело-Вознесенка" и попытался скрыться в ближайшей лесополосе. Его заметили пограничники и начали преследовать.