В Ленобласти возбудили уголовное дело после гибели пилота и пассажира аэрошюта

Крушение летательного аппарата произошло вечером 23 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили в Ленинградской области после крушения моторного летательного аппарата - аэрошюта - в результате которого погибли пилот и пассажир. Об этом сообщила в среду пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"В результате крушения пилоту 1973 года рождения и пассажиру 1970 года рождения причинены множественные телесные повреждения, от которых они скончались на месте. По данному факту Ленинградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.

Происшествие случилось около 21:00 мск 23 мая 2023 года, это был любительский полет. Следователи провели осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.