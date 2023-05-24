В ДНР из-за обстрелов ВСУ более 200 объектов культуры повреждены

Полностью объекты планируется восстановить к 2030 году

ДОНЕЦК, 24 мая. /ТАСС/. Порядка 30% объектов культуры в ДНР повреждено из-за обстрелов ВСУ с начало СВО. Полное восстановление запланировано к 2030 году, сообщил ТАСС и.о. министра культуры Донецкой Народной Республики Михаил Желтяков.

"Более 200 объектов культуры повреждены из-за обстрелов ВСУ в ДНР, что составляет около 30%. Это музеи, библиотеки, дворцы культуры, музыкальные школы. Повреждения разные: где-то окна выбиты, где-то крыша, а где-то вообще нет дворца культуры. Надеемся, что к 2030 году все восстановим и оснастим необходимой литературой, оборудованием. Оснащение пройдет намного раньше", - сказал собеседник агентства.

По его словам, оснащение необходимым оборудованием объектов культуры запланировано уже на 2024 год.

"Сегодня приступили к пополнению культурного фонда, получаем нужную литературу. В прошлом году за счет региональных средств пополнили библиотечные фонды на 47 тыс. экземпляров книг, такого количество не получали в последние 30 лет. Спасибо руководству республики, которое предусмотрело средства на эти цели. К 2024 все музеи, библиотеки, клубы оснастим музыкальными инструментами, световой аппаратурой, костюмами для коллективов и так далее", - добавил Желтяков.