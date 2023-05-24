Спасатели привлекли вертолет для поиска пропавших на Эльбрусе в КЧР туристов из Белоруссии

Всего в поисковых мероприятиях участвуют более 80 человек

ЧЕРКЕССК, 24 мая. /ТАСС/. Экипаж вертолета Ми-8 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России задействовали для поиска шести туристов из Белоруссии, пропавших на западном склоне Эльбруса в Карачаево-Черкесии (КЧР). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

"Поисково-спасательная операция на Эльбрусе продолжается. Для проведения поисковой операции привлечена авиация МЧС России со спасателями Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда на борту", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что спасатели с раннего утра продолжили поиски. Работы осложняются ухудшением погодных условий и сложным горным рельефом местности. Привлечена группировка из более 80 человек и 24 единиц техники, задействованы беспилотный летательный аппарат и вертолет Ми-8 МЧС России.

Как сообщили ранее ТАСС в ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике, незарегистрированная группа туристов из Белоруссии в составе шести человек пропала на западном склоне Эльбруса. Они не выходили на связь с 21 мая.