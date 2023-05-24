В Сочи собака напала на ребенка на детской площадке

Пострадавшему мальчику оказали медпомощь и отпустили домой

СОЧИ, 24 мая. /ТАСС/. Следственный комитет и прокуратура в Краснодарском крае организовали проведение проверок в связи с нападением домашней собаки на ребенка во дворе дома в Сочи, он получил травмы. Об этом сообщается в среду в Telegram-каналах ведомств.

"Следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СК РФ по краю проводится доследственная проверка по сообщению о получении травм ребенком в результате нападения собаки. Ребенка доставили в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. В настоящее время мальчик находится дома, по имеющимся сведениям, угрозы его жизни и здоровью не имеется", - говорится в сообщении СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что собака принадлежит 43-летней местной жительнице. В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края добавили, что пострадавшему мальчику девять лет, на него напала немецкая овчарка, она была без намордника, у ребенка диагностированы рваные раны подбородка, щеки и предплечья, ушиб предплечья.