На Ямале суд оштрафовал тренера из-за травмирования ребенка в спортшколе

Размер штрафа составил 360 тыс. рублей

ТАСС, 24 мая. Суд назначил штраф и запретил в течение полутора лет заниматься педагогической работой тренеру спортивной школы в городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), где на восьмилетнюю девочку упал со скалодрома ученик. Об этом в среду сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по округу.

"Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 360 тыс. рублей и лишения права заниматься деятельностью, связанной с педагогической работой с несовершеннолетними лицами при осуществлении занятий физической культурой и спортом, сроком на 1,5 года", - говорится в сообщении.

1 ноября 2022 года спортсмен, поднимаясь по скалодрому, сорвался и упал на девочку, причинив тяжкий вред ее здоровью. Тренер спортшколы во время занятий по скалолазанию допустил нахождение ребенка в опасной зоне спуска ученика.