В Смоленской области возбудили дело о нарушении гостайны в отношении жителя Москвы

По информации пресс-службы регионального управления ФСБ, мужчина выехал из России после увольнения с должности с допуском к сведениям особой важности

ТАСС, 24 мая. Следственный отдел УФСБ по Смоленской области возбудил уголовное дело по статье о нарушении государственной тайны в отношении жителя Москвы, который выехал из России после увольнения с должности с допуском к сведениям особой важности. Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального управления ФСБ.

"Следственным отделом УФСБ России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 283.2 УК РФ (нарушение требований по защите государственной тайны) в отношении жителя города Москвы, подозреваемого в нарушении установленных требований по защите государственной тайны. После увольнения москвичу временно ограничили право выезда за пределы Российской Федерации сроком на пять лет, о чем он под роспись был ознакомлен. Однако злоумышленник пренебрег данной мерой и на автотранспорте выехал из страны", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, мужчина около 10 лет занимал должности в организации с лицензией на работу с государственной тайной, имел доступ к сведениям особой важности. "Подобная степень секретности предусматривает работу с данными, при разглашении которых ущерб может быть причинен внешней и внутренней политике страны, сфере науки, военной отрасли", - уточнили в пресс-службе.