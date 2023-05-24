Ливни и наводнения на севере Италии привели к тысячам оползней

Жертвами непогоды стали как минимум 15 человек

РИМ, 24 мая. /ТАСС/. Проливные дожди и наводнения в северной итальянской области Эмилия-Романья, жертвами которых стали как минимум 15 человек, привели к тысячам оползней. Такие оценки привел в среду глава ассоциации геологов региона Париде Антолини.

"Совершенно точно, что число оползней, о которых сообщается, не соответствует действительности. 305 активных оползней? Их гораздо больше, их количество исчисляется тысячами", - сказал он в эфире канала Rai-3.

Согласно предварительным оценкам, ливни и наводнения нанесли региону ущерб на сумму более €5 млрд. В области, где многие населенные пункты оказались изолированными и обесточенными, сохраняется наивысший уровень предупреждения в связи с непогодой. В среду губернатор Эмилии-Романьи Стефано Боначчини в эфире телеканала Sky TG24 сообщил, что из эвакуированных ранее 36 тыс. жителей более 15 тыс. уже смогли вернуться в свои дома.

Во вторник Совмин Италии одобрил декрет о принятии чрезвычайных мер на сумму более €2 млрд в отношении областей Эмилия-Романья и Марке. В частности, до 31 августа население освобождается от налоговых и других платежей.