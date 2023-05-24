В Югре ищут подозреваемого в убийстве мужчины возле кафе

По информации следователей, злоумышленник нанес жертве несколько ударов ножом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 мая. /ТАСС/. Силовики ищут подозреваемого, который в среду утром нанес несколько ударов ножом мужчине возле кафе в Сургуте, от которых пострадавший умер. Возбуждено дело по статье убийство, сообщили ТАСС в СУ СК РФ по Югре.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье убийство. Принимаются меры к задержанию подозреваемого", - сказал собеседник агентства.

Силовики устанавливают причины произошедшего.

Ранее несколько местных Telegram-каналов и СМИ сообщили, что в Сургуте возле кафе у двух мужчин произошел конфликт. В результате один из них, согласно опубликованной видеозаписи, достал нож и несколько раз ударил другого.