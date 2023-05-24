В Ингушетии возбудили дело из-за незаконного оформления соцвыплат

По предварительным данным, ущерб государству от действий злоумышленников составил более 2 млрд рублей

МАГАС, 24 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Ингушетии по факту незаконного оформления социальных выплат на сумму более 2 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ РФ по республике.

"В результате коррупционной деятельности были ущемлены права лиц из числа льготной категории, а государству причинен материальный ущерб, который, по предварительным оценкам специалистов, составил свыше 2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Управлением ФСБ РФ по республике совместно с МВД России во взаимодействии с руководством региона в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), осуществляется комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по документированию коррупционных правонарушений, связанных с оформлением соцвыплат жителям региона, не имеющим на это законных оснований.