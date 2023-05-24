В Ставрополе сильный ливень подтопил многоквартирные и частные дома

В ликвидации последствий непогоды задействованы 87 человек и 31 единица техники

СТАВРОПОЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Подтопления многоквартирных и частных домов зафиксировали в Ставрополе после сильного дождя в ночь со вторника на среду. К ликвидации последствий непогоды привлечены 87 человек, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"На телефон городской единой дежурно-диспетчерской службы поступила 71 заявка. Из этих обращений 45 связаны с падением веток и деревьев. Также жители рассказали о выключении света и подтоплении многоквартирных домов и частного сектора. Сейчас отработано 11 адресов, 60 - в работе. В ликвидации последствий ночного урагана задействованы 87 человек и 31 единица техники", - цитирует пресс-служба главу города Ивана Ульянченко.

Сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром начался в Ставрополе в ночь со вторника на среду. В городе за несколько часов выпало больше месячной нормы осадков. В социальных сетях жители города сообщали о подтоплении проезжей части дорог, дворов, падении деревьев.

Ставрополь расположен на холмах Ставропольской возвышенности. Во время сильных дождей наиболее сложная ситуация складывается в нижней части муниципалитета, куда стекает вода. Сейчас специалисты экстренных служб проводят откачку воды из дворов.

"В [многоквартирном] доме №51 на улице Кулакова ночью разрушилось 1,5 м трубы кровельной водосточной системы. Видео с потоком воды на лестничной площадке разлетелось по социальным сетям. К часу ночи управляющая компания устранила неисправность. Теперь лестничная клетка просушивается. Квартиры в этом доме не пострадали", - пояснили в администрации Ставрополя.

Ранее на Ставрополье было объявлено штормовое предупреждение, власти региона ввели режим повышенной готовности. По прогнозу Ставропольского центра по гидрометеорологии, непогода в регионе ожидается до окончания рабочей недели. Местами в регионе возможны сильные дожди с грозами, град, усиление ветра до 20-23 м/с.